Во вторник во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны гроза и град, прогнозируют синоптики.
Во вторник пройдут кратковременные дожди, возможны гроза и град
Во вторник пройдут кратковременные дожди, возможны гроза и град
Небо будет частично затянуто облаками. При слабом ветре ночью и утром местами образуется туман.
Минимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем воздух ненадолго прогреется до +13...+16 градусов.
В Риге во вторник временами будут идти дожди, возможны грозовые ливни. Ожидается слабый ветер, температура воздуха +9 градусов ночью и до +14 градусов днем.
Галерея: Осень в Латвии
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