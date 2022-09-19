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Во вторник пройдут кратковременные дожди, возможны гроза и град

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник пройдут кратковременные дожди, возможны гроза и град
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Дождливая погода
Дождливая погода Фото: Paula Čurkste/LETA

Во вторник во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны гроза и град, прогнозируют синоптики.

Небо будет частично затянуто облаками. При слабом ветре ночью и утром местами образуется туман.

Минимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем воздух ненадолго прогреется до +13...+16 градусов.

В Риге во вторник временами будут идти дожди, возможны грозовые ливни. Ожидается слабый ветер, температура воздуха +9 градусов ночью и до +14 градусов днем.

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