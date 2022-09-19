Во вторник пройдут кратковременные дожди, возможны гроза и град

Небо будет частично затянуто облаками. При слабом ветре ночью и утром местами образуется туман.

Минимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем воздух ненадолго прогреется до +13...+16 градусов.

В Риге во вторник временами будут идти дожди, возможны грозовые ливни. Ожидается слабый ветер, температура воздуха +9 градусов ночью и до +14 градусов днем.

Галерея: Осень в Латвии