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Желтое предупреждение: прогноз погоды на вторник

rus.tvnet.lv/LETA
Желтое предупреждение: прогноз погоды на вторник
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Туман
Туман Фото: Ivars Soikāns/LETA

За ночь в Латвии сформировался густой туман с видимостью 100-500 метров, из-за чего было объявлено желтое предупреждение, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Туман останется до утра вторника. Предупреждение действует с 20 сентября в 05:14 до 9:00 утра.

Согласно заявлению VUGD, туман в некоторых местах может быть очень густым. Это может привести к задержкам в рейсах и трудностям в условиях вождения.

Кроме того во вторник во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

В западной и центральной частях страны возможны локальные грозы и град.

В солнечные моменты во второй половине дня столбик термометра поднимется до +13...+16 градусов.

Ветер в основном будет дуть с запада и севера, на западном побережье Курземе ожидается более сильный северный ветер.

В Риге дождь будет идти преимущественно в первой половине дня. Слабый ветер переменного направления сменится слабым северным, температура воздуха повысится до +14...+15 градусов.

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