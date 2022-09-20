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Дождь, туман и солнце: прогноз погоды на среду

rus.tvnet.lv/LETA
Дождь, туман и солнце: прогноз погоды на среду
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Фото: Shutterstock

В среду существенных изменений погоды в Латвии не ожидается, но будет более солнечно, прогнозируют синоптики.

При слабом северном ветре ночью и утром местами образуется туман. И ночью, и днем местами возможен кратковременный дождь.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов, на побережье до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+15 градусов.

В Риге в среду существенных осадков не ожидается, небо будет временами проясняться. Ветер - слабый северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью понизится до +8 градусов, днем достигнет +14 градусов.

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