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В субботу в Латвии будет солнечно

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу в Латвии будет солнечно
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Осень.
Осень. Фото: Rita Kochmarjova/Shutterstock

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами ожидается туман. Минимальная температура воздуха составит -1...+7 градусов. Максимальная температура днем составит +13...+16 градусов.

Ветер слабый, в восточных районах слабый до умеренного северный, северо-западный.

В субботу в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Также в основном будет безветренно. Температура воздуха +5 градусов на рассвете и до +15 градусов днем.

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