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В субботу потеплеет до +16

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу потеплеет до +16
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Фото: Zane Bitere / LETA

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Сохранится слабый северный, северо-западный ветер, на востоке страны - от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +13...+16 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков, со слабым ветром. Температура воздуха повысится до +14...+15 градусов.

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