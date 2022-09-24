В субботу потеплеет до +16

Сохранится слабый северный, северо-западный ветер, на востоке страны - от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +13...+16 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков, со слабым ветром. Температура воздуха повысится до +14...+15 градусов.

Atbilstoši jaunākajām prognozēm ciklonu ietekme nākamnedēļ, visticamāk, būs maza, tādēļ pārsvarā lēni vēji, prognozes par nokrišņiem atšķirīgas, gaisa temperatūra saglabāsies esošajā līmenī, dažas diennaktis būs siltākas. https://t.co/mohKFMP4OG — Jānis Trallis (@meteozinas) September 23, 2022