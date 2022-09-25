Свежий прогноз синоптиков на октябрь

Такие прогнозы дают Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Влияние циклонов усилится уже в конце сентября, когда ожидаются дожди и пасмурная погода с редкими прояснениями. Сильных дождей с ветром в настоящее время не прогнозируется. В ближайшее время не ожидается и первого снега.

В начале октября сохранится такая же температура, как в сентябре. В некоторые дни будет прохладнее, а в самые теплые ночи температура составит около +10 градусов. К середине месяца лишь иногда по ночам столбики термометров могут опуститься чуть ниже нуля.

Как сообщалось, предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что осенью и зимой средняя температура в Латвии будет выше нормы, однако существует высокая вероятность одного или нескольких периодов сильных морозов.