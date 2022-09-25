Ночью во многих регионах Латвии образуется густой туман

Температура воздуха ночью составит +2...+9 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

В течение дня также ожидаются кратковременные дожди. Небо временами будет проясняться, ожидается слабый южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +12...+17 градусов.

В Риге ночью возможен туман, существенных осадков не ожидается, а день будет довольно солнечным. Температура воздуха составит от +8 градусов ночью до +16 градусов днем.