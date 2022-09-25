В ночь на понедельник, 26 сентября, во многих регионах Латвии образуется туман, местами густой, прогнозируют синоптики.
Ночью во многих регионах Латвии образуется густой туман
Ночью во многих регионах Латвии образуется густой туман
Температура воздуха ночью составит +2...+9 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.
В течение дня также ожидаются кратковременные дожди. Небо временами будет проясняться, ожидается слабый южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +12...+17 градусов.
В Риге ночью возможен туман, существенных осадков не ожидается, а день будет довольно солнечным. Температура воздуха составит от +8 градусов ночью до +16 градусов днем.
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