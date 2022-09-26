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В понедельник воздух прогреется до +17 градусов

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В понедельник воздух прогреется до +17 градусов
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Осень на латвийском озере
Осень на латвийском озере Фото: Una Kupruka/LETA

В понедельник максимальная температура воздуха в Латвии составит от +12 градусов на востоке, где сохранится больше облаков, до +14...+17 градусов в других частях страны, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, день в целом будет довольно солнечным. Местами пройдут дожди.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. При небольшом южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +16...+17 градусов.

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