В понедельник максимальная температура воздуха в Латвии составит от +12 градусов на востоке, где сохранится больше облаков, до +14...+17 градусов в других частях страны, прогнозируют синоптики.
В понедельник воздух прогреется до +17 градусов
В понедельник воздух прогреется до +17 градусов
Как сообщает агентство LETA, день в целом будет довольно солнечным. Местами пройдут дожди.
Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. При небольшом южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +16...+17 градусов.
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