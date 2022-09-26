Во второй половине недели в Латвию придут дожди

В первые три дня этой недели ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов местами в восточных районах до +11 градусов на курземском побережье Рижского залива; максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

Будет дуть медленный или слабый восточный, юго-восточный ветер.

В дальнейшем ожидаются дожди, наиболее сильные осадки пройдут в конце недели и на следующей неделе. Под влиянием циклона будет дуть ветер переменчивого направления. Заморозков не ожидается.

В дождливые дни температура воздуха местами не будет превышать отметку в +10 градусов.