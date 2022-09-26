До среды, 28 сентября, в Латвии осадков будет мало, однако затем по всей стране пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Во второй половине недели в Латвию придут дожди
Во второй половине недели в Латвию придут дожди
В первые три дня этой недели ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.
Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов местами в восточных районах до +11 градусов на курземском побережье Рижского залива; максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.
Будет дуть медленный или слабый восточный, юго-восточный ветер.
В дальнейшем ожидаются дожди, наиболее сильные осадки пройдут в конце недели и на следующей неделе. Под влиянием циклона будет дуть ветер переменчивого направления. Заморозков не ожидается.
В дождливые дни температура воздуха местами не будет превышать отметку в +10 градусов.
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