Во вторник в Латвии температура воздуха прогреется до +14...+18 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник потеплеет до +18 градусов
Во вторник потеплеет до +18 градусов
Ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
В Риге ожидается сухой и довольно солнечный день, температура воздуха поднимется до +16...+17 градусов.
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