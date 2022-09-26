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Во вторник потеплеет до +18 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник потеплеет до +18 градусов
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Осень. Иллюстративное фото
Осень. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник в Латвии температура воздуха прогреется до +14...+18 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается сухой и довольно солнечный день, температура воздуха поднимется до +16...+17 градусов.

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