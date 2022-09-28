В среду, 28 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают синоптики.
Золотая осень в Латвии: тепло и без осадков
Золотая осень в Латвии: тепло и без осадков
Температура воздуха составит +11...+16 градусов.
Будет дуть умеренный восточный ветер, в Курземе порывами до 10-14 метров в секунду.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +14 градусов.
Галерея: Золотая осень в Латвии
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