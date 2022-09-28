Золотая осень в Латвии: тепло и без осадков

Температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Будет дуть умеренный восточный ветер, в Курземе порывами до 10-14 метров в секунду.

В Риге солнце будет чередоваться с облаками, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +14 градусов.

Галерея: Золотая осень в Латвии