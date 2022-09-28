В субботу, 1 октября, когда в Латвии пройдут парламентские выборы, местами возможен кратковременный дождь, а восток страны пересечет более обширная зона осадков, прогнозируют синоптики.
Какую погоду ожидать в день выборов?
Какую погоду ожидать в день выборов?
Ожидается, что циклон, который сформируется на юге от Латвии, будет двигаться в северо-восточном направлении. Точная его траектория пока неизвестна, но в субботу на востоке страны, особенно в Латгале, прогнозируется повышенный риск осадков.
В зависимости от перемещения дождевых облаков температура воздуха составит от +10 до +13...+16 градусов.
Согласно прогнозам Global Forecast System, в воскресенье ожидается новый циклон, который, скорее всего, принесет дожди на юге страны. Непостоянная погода прогнозируется и на следующей неделе, температура воздуха может понизиться.
Галерея: Осень в Латвии
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