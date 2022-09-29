В четверг, 29 сентября, в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики.
Дождливый четверг: синоптики дали новый прогноз
Дождливый четверг: синоптики дали новый прогноз
На большей части территории пройдут небольшие дожди, местами более сильные.
Слабый восточный ветер сменится южным. Температура воздуха повысится до +8...+13 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, слабый ветер, температура воздуха будет колебаться в районе +10 градусов.
Погоду определяет циклон.
Галерея: Осень в Латвии
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