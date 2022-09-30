Октябрь начнется с дождей и ветров

В первый день октября небо будет частично закрыто тучами, местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром также ожидается туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1...+9 градусов, днем составит +10...+15 градусов.

В воскресенье, 2 октября, ожидается пасмурная погода, в Курземе с дождем, ветер - слабый юго-восточный, температура воздуха не превысит +14 градусов.

На следующей неделе дождь, в основном кратковременный, будет идти лишь в отдельных областях, возможно усиление юго-западного ветра. Температура воздуха ночью преимущественно продолжит держаться над нулевой отметкой, на побережье столбики термометров местами не опустятся ниже +10 градусов, а максимальная температура в основном будет находиться в пределах +10...+17 градусов.

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