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В субботу в Латвии местами пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу в Латвии местами пройдут дожди
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Цветы. Иллюстративное фото.
Цветы. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В субботу, 1 октября, местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, ночью и утром ожидается туман, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, более пасмурно будет в Латгале и Селии.

Температура воздуха ночью понизится до +1...+9 градусов; максимальная температура днем составит +9...+14 градусов, в Курземе до +15 градусов.

Ветер слабый южный, юго-восточный.

В ближайшие сутки в Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха +8 градусов ночью и +13 градусов днем.

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