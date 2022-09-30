В субботу в Латвии местами пройдут дожди

Ожидается переменная облачность, более пасмурно будет в Латгале и Селии.

Температура воздуха ночью понизится до +1...+9 градусов; максимальная температура днем составит +9...+14 градусов, в Курземе до +15 градусов.

Ветер слабый южный, юго-восточный.

В ближайшие сутки в Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха +8 градусов ночью и +13 градусов днем.