В Риге объявлено предупреждение о сильном ветре, на востоке Латвии - о сильном дожде

Скорость ветра порывами местами достигнет 15-20 метров в секунду, в Юрмале и Риге ожидаются порывы до 22 метров в секунду. Ветер может валить деревья и нанести другие незначительные повреждения.

В связи с ветром в столице и в других местах на побережье Рижского залива Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение, которое будет действовать с полудня до утра вторника.

С другой стороны, в Латгале, Селии и восточной части Видземе объявлено предупреждение о сильном дожде - в понедельник количество осадков достигнет 20-30 миллиметров, с меньшей интенсивностью дождь продолжится во вторник.

В западной части Латвии в понедельник осадков не ожидается, в Курземе из-за туч выглянет солнце. В центральных районах страны пройдут небольшие дожди, в основном вечером.

Максимальная температура воздуха составит от +5..+6 градусов в Латгале до +12..+13 градусов в Курземе.

В понедельник в Риге ожидается облачная погода, без существенных осадков. С полудня будет дуть северный ветер порывами до 20-22 метров в секунду. Воздух прогреется до +11..+12 градусов.

Центр сильного циклона находится на границе Белоруссии и России.