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Прошедший сентябрь был самым холодным в 21-м веке

rus.tvnet.lv/LETA
Прошедший сентябрь был самым холодным в 21-м веке
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Средняя температура воздуха в сентябре в Латвии составила +10,1 градуса, что на 2,2 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это был самый холодный сентябрь с 2000 года. Самый холодный за всю историю метеонаблюдений в Латвии сентябрь был в 1993 году, когда средняя месячная температура составила всего +8,2 градуса.

Прохладный сентябрь последовал за необычайно теплым августом - последний месяц лета этого года стал самым жарким с 1939 года.

В прошлом месяце диапазон температур воздуха составлял от -1,5 градуса 9 сентября в Мадоне до +19,2 градуса 10 сентября в Вентспилсе. С 3 по 13 сентября было побито 27 рекордов холода, и это самое большое количество рекордов минимальной температуры за один месяц с мая 2017 года.

Среднее количество осадков в Латвии в сентябре составило 39 миллиметров, или 64% нормы.

Продолжительность солнечной погоды в западной и центральной частях страны была больше, чем обычно, в то время как в восточной Латвии она была на 50% меньше, чем обычно.

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