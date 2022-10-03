Синоптики о погоде на вторник: дожди и порывистый ветер

В Курземе и на западе Земгале в основном будет сухо и солнечно, на остальной территории страны ожидается продолжительный дождь, местами - сильный.

Скорость северного, северо-западного ветра на значительной части территории Латвии в порывах составит 13-18 метров в секунду, ночью на побережье местами ожидаются порывы до 22 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, на востоке страны будет +4...+6 градуса. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, в восточных районах - до +6...+9 градусов.

В Риге во вторник ожидается продолжительный дождь, во второй половине дня погода начнет проясняться. Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 18 метров в секунду, ночью - до 22 метров в секунду. Столбик термометра будет колебаться у отметки +10 градусов, днем - до +13 градусов.

До утра вторника в столице и других местах на побережье Рижского залива действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильном ветре.

Галерея: Осень в Латвии