Во вторник на западе Латвии будет солнечно, а на востоке пройдут дожди

В Курземе и Земгале сохранится сухая погода, день будет довольно солнечным.

Северный, северо-западный ветер в западных и центральных регионах страны днем усилится до 13-18 метров в секунду.

Из-за облачности на востоке страны температура воздуха не превысит +6...+9 градусов, а на западе составит до +13...+15 градусов.

В Риге в первой половине дня еще будет пасмурно, а затем облачность уменьшится и выглянет солнце. Температура воздуха в столице составит +12...+13 градусов.