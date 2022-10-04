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Во вторник на западе Латвии будет солнечно, а на востоке пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник на западе Латвии будет солнечно, а на востоке пройдут дожди
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во вторник в Видземе, Латгале и Селии будет преобладать облачная и дождливая погода, но осадки будут не такими обильными, как в предыдущий день, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Земгале сохранится сухая погода, день будет довольно солнечным.

Северный, северо-западный ветер в западных и центральных регионах страны днем усилится до 13-18 метров в секунду.

Из-за облачности на востоке страны температура воздуха не превысит +6...+9 градусов, а на западе составит до +13...+15 градусов.

В Риге в первой половине дня еще будет пасмурно, а затем облачность уменьшится и выглянет солнце. Температура воздуха в столице составит +12...+13 градусов.

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