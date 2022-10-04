Среда будет облачной; возможны дожди

В течение дня временами на большей части территории страны ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2..+8 градусов, на побережье до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+16 градусов, на востоке страны - до +10..+12 градусов.

В Риге в ночь на среду осадков не ожидается, слабый северо-западный ветер сменится на юго-западный, температура воздуха понизится до +8 градусов. Утром ожидается облачная погода, днем кратковременный дождь, температура воздуха повысится до +15 градусов.

Галерея: Осень в Риге