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Среда будет облачной; возможны дожди

rus.tvnet.lv/LETA
Среда будет облачной; возможны дожди
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Фото: Shutterstock

В ночь в среду в Латвии будет переменная облачность, днем небо снова затянется облаками, прогнозируют синоптики.

В течение дня временами на большей части территории страны ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2..+8 градусов, на побережье до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+16 градусов, на востоке страны - до +10..+12 градусов.

В Риге в ночь на среду осадков не ожидается, слабый северо-западный ветер сменится на юго-западный, температура воздуха понизится до +8 градусов. Утром ожидается облачная погода, днем кратковременный дождь, температура воздуха повысится до +15 градусов.

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