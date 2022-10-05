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Синоптики обещают дождливую погоду

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики обещают дождливую погоду
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Осень в Латвии
Осень в Латвии Фото: Shutterstock

Среда, 5 октября, в Латвии будет преимущественно облачной, во многих местах ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит от +10...+13 градусов на востоке страны до +13...+16 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге день будет облачным, временами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +15 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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