Среда, 5 октября, в Латвии будет преимущественно облачной, во многих местах ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Синоптики обещают дождливую погоду
Синоптики обещают дождливую погоду
Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит от +10...+13 градусов на востоке страны до +13...+16 градусов на остальной территории Латвии.
В Риге день будет облачным, временами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +15 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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