Синоптики обещают дождливую погоду

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит от +10...+13 градусов на востоке страны до +13...+16 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге день будет облачным, временами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +15 градусов.

Галерея: Осень в Латвии