В четверг потеплеет до +17 градусов; будет ветрено

Сила порывов ветра в Латгале не превысит 15 метров в секунду, местами в Видземе и Земгале ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду, а в Курземе - до 18-21 метра в секунду.

Периодически облака будут рассеиваться, местами - особенно в Видземе - ожидается кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха составит +14...+18 градусов.

В Риге в шестой день октября возможен кратковременный дождь, выглянет солнце, днем ожидаются порывы западного ветра до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.