Образуется туман: синоптики о погоде на понедельник

Местами туман сохранится и утром. Минимальная температура воздуха составит +1..+7 градусов, на побережье до +11 градусов. Будет дуть слабый юго-западный ветер.

Днем ожидается переменная облачность без осадков. При слабом или умеренном ветре южного, юго-западного направления температура воздуха повысится до +11..+16 градусов.

В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +6 градусов, в пригородах до +3..+5 градусов. Днем воздух прогреется до +14..+15 градусов.

10.10. Naktī mainīgs mākoņu daudzums, dienā pakāpeniski skaidrosies. Bez nokrišņiem. Naktī un no rīta galvenokārt A un C rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens DR, D vējš. Gaisa temperatūra naktī -1…+4°, piekrastes rajonos līdz +5…+10°, dienā +11…+14°. pic.twitter.com/9fga29EtCm — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 9, 2022