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Образуется туман: синоптики о погоде на понедельник

rus.tvnet.lv
Образуется туман: синоптики о погоде на понедельник
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Осеняя погода
Осеняя погода Фото: Schutterstock.com

В ночь на понедельник, 10 октября, местами в Латвии образуется туман - в основном в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Местами туман сохранится и утром. Минимальная температура воздуха составит +1..+7 градусов, на побережье до +11 градусов. Будет дуть слабый юго-западный ветер.

Днем ожидается переменная облачность без осадков. При слабом или умеренном ветре южного, юго-западного направления температура воздуха повысится до +11..+16 градусов.

В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +6 градусов, в пригородах до +3..+5 градусов. Днем воздух прогреется до +14..+15 градусов.

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