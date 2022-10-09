В понедельник в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.
Понедельник пройдет без осадков; воздух прогреется до +15 градусов
Понедельник пройдет без осадков; воздух прогреется до +15 градусов
В первой половине дня местами - главным образом на востоке страны - сохранится туман, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха повысится до +10...+15 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +14 градусов.
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