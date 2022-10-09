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Понедельник пройдет без осадков; воздух прогреется до +15 градусов

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Понедельник пройдет без осадков; воздух прогреется до +15 градусов
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Осеннее утро в Кемери
Осеннее утро в Кемери Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня местами - главным образом на востоке страны - сохранится туман, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +10...+15 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +14 градусов.

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