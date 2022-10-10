Синоптики рассказали, когда в Латвию придут дожди

Во вторник с запада Латвию пересечет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями. Ожидается переменная облачность, дневная температура составит +9...+14 градусов.

В период со среды до пятницы возможны небольшие дожди, температура воздуха по ночам местами опустится ниже нуля, днем составит +9...+14 градусов.

В конце этой и на следующей неделе под влиянием циклонов прогнозируются дожди и порывистый ветер, температура воздуха будет примерно такой же, как на этой неделе.