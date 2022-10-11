Во вторник в Латвии ожидаются как дождь, так и солнце

На востоке страны солнце будет светить с утра - до того, как небо затянет облаками, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный западный ветер, который, начиная с Курземе, перейдет в западный, юго-западный ветер. Его скорость порывами достигнет 9-14 метров в секунду, на побережье возможны порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +12...+15 градусов, на востоке страны - до +8...+11 градусов.

В Риге ожидается небольшой кратковременный дождь, после обеда выглянет солнце. Умеренный южный ветер сменит направление на западное, а воздух прогреется до +14...+15 градусов.

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