В субботу в Латвии воздух прогреется до +12...+16 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу воздух прогреется до +16 градусов
В субботу воздух прогреется до +16 градусов
В течение дня выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Днем, когда выглянет солнце, температура воздуха повысится до +15 градусов.
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