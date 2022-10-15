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В субботу воздух прогреется до +16 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу воздух прогреется до +16 градусов
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Фото: Schutterstock.com

В субботу в Латвии воздух прогреется до +12...+16 градусов, прогнозируют синоптики.

В течение дня выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Днем, когда выглянет солнце, температура воздуха повысится до +15 градусов.

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