На следующей неделе в Латвии похолодает; возможны заморозки

Понедельник в основном будет сухим и солнечным, ожидается порывистый западный ветер, а температура воздуха достигнет +12...+16 градусов.

В ночь на вторник пройдут дожди, днем осадков станет меньше и, начиная с северо-запада страны, выглянет солнце. Будет дуть умеренно сильный ветер, температура воздуха особо не изменится.

В среду ветер сменит направление на северное, северо-западное, и температура воздуха уже не будет превышать отметку в +10 градусов. Ожидаются кратковременные осадки, местами к дождю могут добавиться и крупицы снега.

Возможно, в четверг будет самое холодное утро на неделе - на большей части территории страны прогнозируется понижение температуры воздуха до +2...-3 градусов.

Ожидается, что во второй половине недели осадков будет мало; более дождливая погода может вернуться в конце недели. Температура воздуха сохранится преимущественно ниже +10 градусов.