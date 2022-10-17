В понедельник, 17 октября, в Латвии будет ветрено и преимущественно солнечно, без осадков, прогнозируют синоптики.
В понедельник будет солнечно, но ветрено
В понедельник будет солнечно, но ветрено
Ветер западный, юго-западный, со скоростью порывами до 10-15 метров в секунду, днем ветер стихнет, а вечером ожидается слабый ветер.
Максимальная температура воздуха составит +12...+16 градусов.
В Риге в первый день недели будет сухо и солнечно, будет дуть умеренный западный ветер, вечером - слабый южный ветер. Днем температура воздуха повысится до +15 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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