В понедельник будет солнечно, но ветрено

Ветер западный, юго-западный, со скоростью порывами до 10-15 метров в секунду, днем ветер стихнет, а вечером ожидается слабый ветер.

Максимальная температура воздуха составит +12...+16 градусов.

В Риге в первый день недели будет сухо и солнечно, будет дуть умеренный западный ветер, вечером - слабый южный ветер. Днем температура воздуха повысится до +15 градусов.

Галерея: Осень в Латвии