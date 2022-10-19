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В ночь на четверг местами температура воздуха понизится до -3 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В ночь на четверг местами температура воздуха понизится до -3 градусов
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Фото: Una Kupruka / LETA

В ночь на четверг в восточной части Латвии при понижении температуры воздуха до -1...-3 градусов возможно образование гололеда на некоторых участках дорог, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны температура опустится до -1...+4 градусов, местами на побережье будет не холоднее +8 градусов. Начиная с запада увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, во многих регионах пройдут дожди. Температура воздуха составит +6...+11 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +6 градусов ночью и до +10 градусов во второй половине дня.

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