В ночь на четверг местами температура воздуха понизится до -3 градусов

На большей части территории страны температура опустится до -1...+4 градусов, местами на побережье будет не холоднее +8 градусов. Начиная с запада увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, во многих регионах пройдут дожди. Температура воздуха составит +6...+11 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +6 градусов ночью и до +10 градусов во второй половине дня.