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В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов

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В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов
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Осенний день в Риге
Осенний день в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу максимальная температура воздуха в Латвии составит +6...+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачная погода, однако местами выглянет солнце, а местами - главным образом на границе с Эстонией - пройдет небольшой дождь, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый западный и южный ветер, во второй половине дня на юге Курземе ожидается умеренный юго-восточный ветер.

В Риге в пятницу ожидается сухая, но облачная погода. При слабом южном ветре температура воздуха поднимется до +9...+10 градусов.

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