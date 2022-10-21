В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов

Ожидается облачная погода, однако местами выглянет солнце, а местами - главным образом на границе с Эстонией - пройдет небольшой дождь, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый западный и южный ветер, во второй половине дня на юге Курземе ожидается умеренный юго-восточный ветер.

В Риге в пятницу ожидается сухая, но облачная погода. При слабом южном ветре температура воздуха поднимется до +9...+10 градусов.