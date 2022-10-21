Ждать ли морозов? Синоптики сделали прогноз на ближайший месяц

В ближайшие две недели средняя температура воздуха в Латвии ожидается примерно на три градуса выше нормы, в свою очередь ноябрь может быть на 1-3 градуса теплее среднего показателя многих лет, сообщает агентство LETA.

Более теплая чем обычно погода в ближайший месяц прогнозируется почти по всей Европе.

В ближайшие недели количество осадков в Южной Европе прогнозируется в основном ниже нормы, тогда как в регионе Балтийского моря и других местах в Северной Европе - в пределах нормы или выше нее.

Согласно данным Global Forecast System, в конце этой недели в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, будет дуть слабый южный ветер, который сменит направление на западное. В субботу температура воздуха на большей части территории страны не превысит +10 градусов, а в воскресенье в Курземе и Земгале воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Скорее всего, в начале следующей недели с северо-востока придут более прохладные воздушные массы, а уже в среду по всей Латвии температура воздуха может достичь +11...+13 градусов. Периодически ожидаются дожди.

Начиная с четверга, ожидается более сухая и прохладная погода, в восточных районах по ночам температура воздуха может опуститься немного ниже нуля градусов, но в последние два дня октября в Курземе, возможно, потеплеет до +15 градусов.

В последние четыре года как октябрь, так и ноябрь в Латвии были теплее нормы. За последние десять лет всего один раз - в 2016 году - в ноябре средняя температура воздуха в Латвии была ниже нормы, в свою очередь в 2020 году она установила рекорд - +5,5 градусов.