В субботу, 22 октября, начиная с юго-запада в Латвии увеличится количество облаков, но осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Золотая осень: синоптики о погоде на субботу
Золотая осень: синоптики о погоде на субботу
Самый солнечный день будет в Видземе и Латгале. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода, количество облаков постепенно увеличится, воздух прогреется до +10 градусов.
Галерея: Осеняя Рига
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