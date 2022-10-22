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Золотая осень: синоптики о погоде на субботу

rus.tvnet.lv/LETA
Золотая осень: синоптики о погоде на субботу
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 22 октября, начиная с юго-запада в Латвии увеличится количество облаков, но осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Самый солнечный день будет в Видземе и Латгале. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, количество облаков постепенно увеличится, воздух прогреется до +10 градусов.

Галерея: Осеняя Рига

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