Золотая осень: синоптики о погоде на субботу

Самый солнечный день будет в Видземе и Латгале. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, количество облаков постепенно увеличится, воздух прогреется до +10 градусов.

Галерея: Осеняя Рига