В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, синоптики прогнозируют небольшой дождь и дымку.
В воскресенье местами будет идти дождь, ожидается дымка
Ночью начиная с запада страны небо станет пасмурным, пойдет небольшой дождь. Днем дожди ожидаются уже на большей части территории пройдут страны. Также ожидается дымка, местами туман.
Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+8 градусов, местами на северо-востоке страны ноль градусов. Днем температура воздуха повысится до +10...+13 градусов, в восточных районах - до +7...+10 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается облачная погода, небольшой дождь и дымка. Ночью температура воздуха понизится до +5 градусов, днем потеплеет до +11 градусов.
23.10.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 22, 2022
🌥️Lielākoties mākoņains laiks
💧Naktī rietumu un centrālajos rajonos, dienā daudzviet neliels īslaicīgs lietus
🌫️Naktī vietām austrumu rajonos migla
🌬️Naktī lēns vējš, dienā lēns/mērens rietumu puses vējš
🌡️ Gaisa temp. naktī +4…+9°, austrumos +1…+4°, dienā +7…+11° pic.twitter.com/aUmmEOGWc1
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