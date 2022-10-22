В воскресенье местами будет идти дождь, ожидается дымка

Ночью начиная с запада страны небо станет пасмурным, пойдет небольшой дождь. Днем дожди ожидаются уже на большей части территории пройдут страны. Также ожидается дымка, местами туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+8 градусов, местами на северо-востоке страны ноль градусов. Днем температура воздуха повысится до +10...+13 градусов, в восточных районах - до +7...+10 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается облачная погода, небольшой дождь и дымка. Ночью температура воздуха понизится до +5 градусов, днем потеплеет до +11 градусов.

23.10.

🌥️Lielākoties mākoņains laiks

💧Naktī rietumu un centrālajos rajonos, dienā daudzviet neliels īslaicīgs lietus

🌫️Naktī vietām austrumu rajonos migla

🌬️Naktī lēns vējš, dienā lēns/mērens rietumu puses vējš

🌡️ Gaisa temp. naktī +4…+9°, austrumos +1…+4°, dienā +7…+11° pic.twitter.com/aUmmEOGWc1 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 22, 2022