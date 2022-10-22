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В воскресенье местами будет идти дождь, ожидается дымка

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье местами будет идти дождь, ожидается дымка
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, синоптики прогнозируют небольшой дождь и дымку.

Ночью начиная с запада страны небо станет пасмурным, пойдет небольшой дождь. Днем дожди ожидаются уже на большей части территории пройдут страны. Также ожидается дымка, местами туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+8 градусов, местами на северо-востоке страны ноль градусов. Днем температура воздуха повысится до +10...+13 градусов, в восточных районах - до +7...+10 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается облачная погода, небольшой дождь и дымка. Ночью температура воздуха понизится до +5 градусов, днем потеплеет до +11 градусов.

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