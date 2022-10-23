На следующей неделе возможны рекорды тепла

Самым холодным днем недели будет понедельник, 24 октября, когда максимальная температура воздуха ожидается от +6...+8 градусов на северо-востоке страны до +12...+13 градусов на юго-западе Курземе.

Во вторник, 25 октября, воздух прогреется до +13...+15 градусов в Курземе и Земгале, в среду и четверг температура повысится до +11...+14 градусов по всей Латвии, а в выходные возможна температура от +12 до +17 градусов.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается в пределах +6...+12 градусов, чуть холоднее будет в начале недели.

Большую часть недели будет дуть юго-западный и западный ветер. Будет облачно с прояснениями, временами ожидаются дожди, но осадков в целом будет немного.

Самая дождливая погода прогнозируется во вторник.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в конце октября, составила +18,5 градуса 27 октября 1949 года в Алуксне и +18,3 градуса 30 октября 1925 года в Елгаве.

На некоторых наблюдательных станциях для того, чтобы были побиты прежние рекорды тепла, достаточно +12...+14 градусов.

Галерея: Осень в Латвии