Вс, 23.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

На следующей неделе возможны рекорды тепла

rus.tvnet.lv/LETA
На следующей неделе возможны рекорды тепла
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Осень в Риге
Осень в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В конце октября в Латвии ожидается аномально высокая температура воздуха и на нескольких наблюдательных станциях могут быть установлены новые рекорды тепла, прогнозируют синоптики.

Самым холодным днем недели будет понедельник, 24 октября, когда максимальная температура воздуха ожидается от +6...+8 градусов на северо-востоке страны до +12...+13 градусов на юго-западе Курземе.

Во вторник, 25 октября, воздух прогреется до +13...+15 градусов в Курземе и Земгале, в среду и четверг температура повысится до +11...+14 градусов по всей Латвии, а в выходные возможна температура от +12 до +17 градусов.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается в пределах +6...+12 градусов, чуть холоднее будет в начале недели.

Большую часть недели будет дуть юго-западный и западный ветер. Будет облачно с прояснениями, временами ожидаются дожди, но осадков в целом будет немного.

Самая дождливая погода прогнозируется во вторник.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в конце октября, составила +18,5 градуса 27 октября 1949 года в Алуксне и +18,3 градуса 30 октября 1925 года в Елгаве.

На некоторых наблюдательных станциях для того, чтобы были побиты прежние рекорды тепла, достаточно +12...+14 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх