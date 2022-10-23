В конце октября в Латвии ожидается аномально высокая температура воздуха и на нескольких наблюдательных станциях могут быть установлены новые рекорды тепла, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе возможны рекорды тепла
Самым холодным днем недели будет понедельник, 24 октября, когда максимальная температура воздуха ожидается от +6...+8 градусов на северо-востоке страны до +12...+13 градусов на юго-западе Курземе.
Во вторник, 25 октября, воздух прогреется до +13...+15 градусов в Курземе и Земгале, в среду и четверг температура повысится до +11...+14 градусов по всей Латвии, а в выходные возможна температура от +12 до +17 градусов.
Минимальная температура воздуха ночью ожидается в пределах +6...+12 градусов, чуть холоднее будет в начале недели.
Большую часть недели будет дуть юго-западный и западный ветер. Будет облачно с прояснениями, временами ожидаются дожди, но осадков в целом будет немного.
Самая дождливая погода прогнозируется во вторник.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в конце октября, составила +18,5 градуса 27 октября 1949 года в Алуксне и +18,3 градуса 30 октября 1925 года в Елгаве.
На некоторых наблюдательных станциях для того, чтобы были побиты прежние рекорды тепла, достаточно +12...+14 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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