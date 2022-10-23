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Понедельник будет облачным; воздух прогреется до +13 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Понедельник будет облачным; воздух прогреется до +13 градусов
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Осеннее утро в Кемери
Осеннее утро в Кемери Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник максимальная температура воздуха в Латгале и Видземе составит +6...+10 градусов, в свою очередь на большей части территории Курземе она поднимется до +12...+13 градусов, прогнозируют синоптики.

Сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается вечером в Курземе, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, на востоке страны местами сохранится безветрие.

В Риге ожидается облачный день, без значительных осадков. При слабом юго-восточном ветре воздух прогреется до +9...+10 градусов.

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