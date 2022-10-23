В понедельник максимальная температура воздуха в Латгале и Видземе составит +6...+10 градусов, в свою очередь на большей части территории Курземе она поднимется до +12...+13 градусов, прогнозируют синоптики.
Понедельник будет облачным; воздух прогреется до +13 градусов
Понедельник будет облачным; воздух прогреется до +13 градусов
Сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается вечером в Курземе, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый юго-восточный ветер, на востоке страны местами сохранится безветрие.
В Риге ожидается облачный день, без значительных осадков. При слабом юго-восточном ветре воздух прогреется до +9...+10 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова