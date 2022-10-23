В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков будет вечером в Курземе, прогнозируют синоптики.
В понедельник местами пройдет дождь
В понедельник местами пройдет дождь
В ночь на понедельник ожидается слабый ветер и безветренная погода, местами образуется туман, минимальная температура воздуха составит от нуля градусов в некоторых районах Видземе до +9 градусов в южной Курземе.
Днем будет дуть слабый юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит +6..+11 градусов, на юго-западе Курземе до +13 градусов.
В Риге в ближайшие сутки небо местами прояснится, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха понизится до +6 градусов ночью и поднимется до +9 градусов днем.
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