В понедельник местами пройдет дождь

В ночь на понедельник ожидается слабый ветер и безветренная погода, местами образуется туман, минимальная температура воздуха составит от нуля градусов в некоторых районах Видземе до +9 градусов в южной Курземе.

Днем будет дуть слабый юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит +6..+11 градусов, на юго-западе Курземе до +13 градусов.

В Риге в ближайшие сутки небо местами прояснится, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха понизится до +6 градусов ночью и поднимется до +9 градусов днем.