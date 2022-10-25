В первой половине ночи местами в восточной части Латвии образовался сильный туман, который сохранится до утра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики предупреждают о густом тумане ночью и в утренние часы
Синоптики предупреждают о густом тумане ночью и в утренние часы
По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться к 10 утра в среду, сообщает агентство LETA.
Ночью и утром в среду в отдельных местах туман может быть очень густым. Это может повлиять на повседневный ход жизни. Кроме того, туман может вызвать задержки в авиаперелетах, осложнить условия езды по дорогам, а также потребовать более долгого времени в пути, предупреждают синоптики.
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