Синоптики предупреждают о густом тумане ночью и в утренние часы

Ночью и утром в среду в отдельных местах туман может быть очень густым. Это может повлиять на повседневный ход жизни. Кроме того, туман может вызвать задержки в авиаперелетах, осложнить условия езды по дорогам, а также потребовать более долгого времени в пути, предупреждают синоптики.