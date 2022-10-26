В среду, 26 октября, на большей части Латвии пройдут дожди, в основном кратковременные, прогнозируют синоптики.
Синоптики: среда будет дождливой
Синоптики: среда будет дождливой
Погода будет пасмурной, со слабым и умеренным западным, юго-западным ветром.
Температура воздуха составит +11...+13 градусов.
В Риге ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит +12...+13 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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