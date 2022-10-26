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Синоптики: среда будет дождливой

LETA
Синоптики: среда будет дождливой
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Осень в Латвии
Осень в Латвии Фото: Ivars SoikānsLETA

В среду, 26 октября, на большей части Латвии пройдут дожди, в основном кратковременные, прогнозируют синоптики.

Погода будет пасмурной, со слабым и умеренным западным, юго-западным ветром.

Температура воздуха составит +11...+13 градусов.

В Риге ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит +12...+13 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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