Синоптики рассказали, какую погоду ждать в начала ноября

Температура воздуха днем составит +9...+15 градусов, в отдельные дни - до +17 градусов. Ночью и в утренние часы температура опустится до +6...+12 градусов, иногда на несколько градусов ниже, преимущественно в восточных областях.

Будет дуть южный и западный ветер, временами порывистый.

При сохранении высокой влажности ожидаются дымка, туманы и дожди. Осадки будут преимущественно небольшими.

Ноябрь в Латвии ожидается намного теплее нормы, но наибольшее отклонение температуры прогнозируется в начале месяца.

Теплая погода на большей части территории Европы обусловлена воздушными потоками с юго-запада, которые определяются циклонами на западе и севере Европе и областью высокого давления над остальной территорией. В течение зимы ожидаются волны холода, но средняя температура зимы прогнозируется выше нормы.

Галерея: Осень в Латвии