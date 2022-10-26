В конце октября и начале ноября в Латвии сохранится нехарактерно высокая для этого времени года температура воздуха и ожидаются рекорды тепла, прогнозируют синоптики.
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в начала ноября
Температура воздуха днем составит +9...+15 градусов, в отдельные дни - до +17 градусов. Ночью и в утренние часы температура опустится до +6...+12 градусов, иногда на несколько градусов ниже, преимущественно в восточных областях.
Будет дуть южный и западный ветер, временами порывистый.
При сохранении высокой влажности ожидаются дымка, туманы и дожди. Осадки будут преимущественно небольшими.
Ноябрь в Латвии ожидается намного теплее нормы, но наибольшее отклонение температуры прогнозируется в начале месяца.
Теплая погода на большей части территории Европы обусловлена воздушными потоками с юго-запада, которые определяются циклонами на западе и севере Европе и областью высокого давления над остальной территорией. В течение зимы ожидаются волны холода, но средняя температура зимы прогнозируется выше нормы.
Галерея: Осень в Латвии
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