Воскресенье будет более солнечным и прохладным

Облака частично закроют небо, значительных осадков не ожидается. В Курземе и Земгале день будет более солнечным, в Видземе и Латгале преимущественно сохранится облачность.

Температура воздуха утром понизится до +4...+9 градусов. Максимальная дневная температура составит от +6 градусов в Алуксненском крае до +12 градусов в Южно-Курземском крае.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в Видземе и Латгале возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада, в северной части города его скорость в порывах достигнет 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+10 градусов.