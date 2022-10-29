В воскресенье с северо-западным ветром в Латвию поступит более сухой и прохладный воздух, прогнозируют синоптики.
Воскресенье будет более солнечным и прохладным
Облака частично закроют небо, значительных осадков не ожидается. В Курземе и Земгале день будет более солнечным, в Видземе и Латгале преимущественно сохранится облачность.
Температура воздуха утром понизится до +4...+9 градусов. Максимальная дневная температура составит от +6 градусов в Алуксненском крае до +12 градусов в Южно-Курземском крае.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в Видземе и Латгале возможны порывы до 13 метров в секунду.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада, в северной части города его скорость в порывах достигнет 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+10 градусов.
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