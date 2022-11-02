Синоптики: среда будет дождливой

На западе Курземе дожди прекратятся и местами выглянет солнце, а на крайнем востоке страны среда пройдет без существенных осадков.

На большей части территории Латвии ожидается дымка, сохранится слабый ветер. Температура воздуха составит +8...+13 градусов.

В Риге будет облачно и дождливо, температура воздуха не превысит +9 градусов.

Галерея: Осень в Латвии