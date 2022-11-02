Ср, 2.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Синоптики: среда будет дождливой

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики: среда будет дождливой
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Осень в Латвии
Осень в Латвии Фото: Shutterstock

В среду, 2 ноября, в центральных регионах Латвии ожидаются продолжительные дожди, прогнозируют синоптики.

На западе Курземе дожди прекратятся и местами выглянет солнце, а на крайнем востоке страны среда пройдет без существенных осадков.

На большей части территории Латвии ожидается дымка, сохранится слабый ветер. Температура воздуха составит +8...+13 градусов.

В Риге будет облачно и дождливо, температура воздуха не превысит +9 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх