В среду, 2 ноября, в центральных регионах Латвии ожидаются продолжительные дожди, прогнозируют синоптики.
Синоптики: среда будет дождливой
Синоптики: среда будет дождливой
На западе Курземе дожди прекратятся и местами выглянет солнце, а на крайнем востоке страны среда пройдет без существенных осадков.
На большей части территории Латвии ожидается дымка, сохранится слабый ветер. Температура воздуха составит +8...+13 градусов.
В Риге будет облачно и дождливо, температура воздуха не превысит +9 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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