Синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшее время

В четверг, 3 ноября, на востоке страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью не опустится ниже +5 градусов, днем составит +10...+12 градусов, на востоке - до +7...+9 градусов.

В пятницу и субботу ожидается понижение температуры на 2-5 градусов, на востоке страны ночью похолодает до -1…-4 градусов. В субботу днем с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, и в воскресенье температура повысится до +11 градусов.

На следующей неделе температура воздуха в Латвии в отдельные дни может составить +8...+13 градусов, по ночам преимущественно сохранится выше нуля.

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