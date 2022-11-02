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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшее время

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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшее время
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Осеняя погода
Осеняя погода Фото: Shutterstock

Во второй половине этой недели температура воздуха в Латвии временами понизится, но теплая осенняя погода ожидается и на следующей неделе, прогнозируют синоптики.

В четверг, 3 ноября, на востоке страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью не опустится ниже +5 градусов, днем составит +10...+12 градусов, на востоке - до +7...+9 градусов.

В пятницу и субботу ожидается понижение температуры на 2-5 градусов, на востоке страны ночью похолодает до -1…-4 градусов. В субботу днем с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, и в воскресенье температура повысится до +11 градусов.

На следующей неделе температура воздуха в Латвии в отдельные дни может составить +8...+13 градусов, по ночам преимущественно сохранится выше нуля.

Галере: Осень в городе

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