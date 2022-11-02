Во второй половине этой недели температура воздуха в Латвии временами понизится, но теплая осенняя погода ожидается и на следующей неделе, прогнозируют синоптики.
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшее время
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшее время
В четверг, 3 ноября, на востоке страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью не опустится ниже +5 градусов, днем составит +10...+12 градусов, на востоке - до +7...+9 градусов.
В пятницу и субботу ожидается понижение температуры на 2-5 градусов, на востоке страны ночью похолодает до -1…-4 градусов. В субботу днем с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, и в воскресенье температура повысится до +11 градусов.
На следующей неделе температура воздуха в Латвии в отдельные дни может составить +8...+13 градусов, по ночам преимущественно сохранится выше нуля.
Галере: Осень в городе
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова