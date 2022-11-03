Синоптики рассказали о погоде на пятницу

Ночь будет преимущественно облачной, в Курземе сохранится более ясная погода. Местами образуется туман, в восточной части страны ожидаются дожди. Ветра почти не будет, температура воздуха понизится до 0..+7 градусов.

В течение дня существенных осадков не ожидается, местами выглянет солнце, особенно в Курземе. Утром сохранится туман. При слабом восточном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +6..+11 градусов.

В первую пятницу ноября в Риге осадков не ожидается, небо будет преимущественно затянуто облаками, ночью и утром возможен туман. Ночью ожидается безветренная погода и +7 градусов, днем будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура поднимется до +9..+10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии