В субботу в Латвии ожидаются дожди

По прогнозам синоптиков, небо будет преимущественно облачным, больше солнца ожидается на востоке страны.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, а температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге суббота будет облачной, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до +7 градусов.

Pirms sešiem gadiem bija sals un sniegs, Rīgā 22 cm bieza sniega kārta. https://t.co/PggKknNFoQ — Jānis Trallis (@meteozinas) November 5, 2022

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