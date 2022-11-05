В субботу, 5 ноября, в Латвию с запада придет атмосферный фронт - днем в Курземе ожидаются дожди, а вечером зона осадков достигнет центральной части страны.
В субботу в Латвии ожидаются дожди
В субботу в Латвии ожидаются дожди
По прогнозам синоптиков, небо будет преимущественно облачным, больше солнца ожидается на востоке страны.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, а температура воздуха составит +3...+8 градусов.
В Риге суббота будет облачной, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до +7 градусов.
Pirms sešiem gadiem bija sals un sniegs, Rīgā 22 cm bieza sniega kārta. https://t.co/PggKknNFoQ— Jānis Trallis (@meteozinas) November 5, 2022
Галерея: Осень в Латвии
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