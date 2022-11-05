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В субботу в Латвии ожидаются дожди

rus.tvnet.lv
В субботу в Латвии ожидаются дожди
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Осень в Латвии
Осень в Латвии Фото: Schutterstock.com

В субботу, 5 ноября, в Латвию с запада придет атмосферный фронт - днем в Курземе ожидаются дожди, а вечером зона осадков достигнет центральной части страны.

По прогнозам синоптиков, небо будет преимущественно облачным, больше солнца ожидается на востоке страны.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, а температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге суббота будет облачной, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до +7 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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