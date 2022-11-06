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В воскресенье прояснится и температура повысится до +11 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье прояснится и температура повысится до +11 градусов
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Солнечная погода. Иллюстративное фото.
Солнечная погода. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +9...+11 градусов, прохладнее будет в восточных регионах, где температура не превысит +4...+8 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами сквозь облака выглянет солнце, на востоке страны будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе - умеренный южный, юго-западный ветер.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi un mākoņi brīžiem pašķirsies. Pūšot nelielam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +10 grādiem.

В Риге осадков не ожидается, временами из-за облаков выглянет солнце. Температура воздуха составит около +10 градусов.

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