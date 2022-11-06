В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +9...+11 градусов, прохладнее будет в восточных регионах, где температура не превысит +4...+8 градусов, прогнозируют синоптики.
В воскресенье прояснится и температура вырастет до +11 градусов
Местами сквозь облака выглянет солнце, на востоке страны будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе - умеренный южный, юго-западный ветер.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi un mākoņi brīžiem pašķirsies. Pūšot nelielam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +10 grādiem.
Labrīt, šodien laiks būs lielākoties mākoņains, rietumu daļā skaidrosies, lokāli neliels lietus, un vietām saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaiss iesils līdz +7…+11°, savukārt austrumu rajonos būs nedaudz aukstāks - tur +4…+6°. pic.twitter.com/3e22v3RRt3— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 6, 2022
В Риге осадков не ожидается, временами из-за облаков выглянет солнце. Температура воздуха составит около +10 градусов.
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