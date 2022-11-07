Пн, 7.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе

rus.tvnet.lv/LETA
Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Женщина с зонтиком
Женщина с зонтиком Фото: Ieva Lūka/LETA

В понедельник в Латвии температура воздуха не превысит +6...+10 градусов, и, согласно прогнозам, день будет самым прохладным днем на этой неделе, сообщает агентство LETA.

Синоптики прогнозируют в основном облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди.

Будет дуть умеренный южный ветер, его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, вечером возможен небольшой дождь. Будет дуть южный ветер порывами до 13 метров в секунду, воздух прогреется до +7...+8 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх