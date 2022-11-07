В понедельник в Латвии температура воздуха не превысит +6...+10 градусов, и, согласно прогнозам, день будет самым прохладным днем на этой неделе, сообщает агентство LETA.
Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе
Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе
Синоптики прогнозируют в основном облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди.
Будет дуть умеренный южный ветер, его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду.
В Риге ожидается преимущественно облачный день, вечером возможен небольшой дождь. Будет дуть южный ветер порывами до 13 метров в секунду, воздух прогреется до +7...+8 градусов.
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