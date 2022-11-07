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Во вторник во многих районах Латвии ожидаются дожди

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник во многих районах Латвии ожидаются дожди
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Женщина с зонтом. Иллюстративное фото
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

По прогнозам синоптиков, во вторник. 8 ноября, в Латвии будет облачно, во многих районах ожидаются дожди.

Ночью больше осадков будет в Курземе, днем - на юге страны. Местами также будет дымка.

Температура воздуха ночью +5..+10 градусов, днем +8..+12 градусов.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду.

Во вторник в Риге ожидается дождь, ветер умеренный с юго-запада. Температура воздуха ночью повысится до +8 градусов, днем до +11 градусов.

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