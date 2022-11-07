Во вторник во многих районах Латвии ожидаются дожди

Ночью больше осадков будет в Курземе, днем - на юге страны. Местами также будет дымка.

Температура воздуха ночью +5..+10 градусов, днем +8..+12 градусов.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду.

Во вторник в Риге ожидается дождь, ветер умеренный с юго-запада. Температура воздуха ночью повысится до +8 градусов, днем до +11 градусов.