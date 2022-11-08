В Риге 8 ноября установлен рекорд тепла

Самая высокая температура воздуха в час дня была зафиксирована в Мерсрагсе, где она составила +13,2 градуса, что является новым рекордом и на этой метеостанции. На остальной части страны температура составляла +9...+12 градусов.

Самая высокая температура воздуха 8 ноября была зафиксирована в Латвии в 1945 году - плюс 15,1 градуса на Колке.

Нехарактерно теплая для ноября погода сохранится на протяжении всей недели, будет побито еще несколько рекордов тепла, прогнозируют синоптики.